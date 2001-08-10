Южносахалинцев и гостей города приглашают на детский Сабантуй

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 4 мая приглашают на областной культурно-спортивный праздник дружбы «Сахалинский детский Сабантуй-2019», который состоится в 12.00 в городском парке им. Ю.Гагарина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мероприятие откроет праздничное шествие детских творческих коллективов, затем стартует большая развлекательная культурно-спортивная программа. Всем желающим предложат посетить мастер-классы, где научат готовить национальное блюдо чак-чак и изготавливать национальных кукол. Кроме этого будут работать выставки народных ремесел, татарской литературы «Гостевой татарский дом», а также рисунков, поделок, аппликации по теме сюжетов татарских сказок конкурса «Мир сказок Габдуллы Тукая».

Для самых маленьких гостей праздника будут организованы детская площадка со специальной концертно-игровой программой, площадка для проведения игр с детьми с ограниченными возможностями здоровья и «открытый микрофон», где ребята смогут показать свои таланты. Кроме этого горожанам предложат поучаствовать в поединках татарской национальной борьбы керэш и других национальных играх. Планируется выступление специального гостя из Казани и творческих объединений Дальнего Востока.

Организаторы приглашают принять участие в празднике коллективы детских садов, школ, воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров и других учреждений. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: 8-924-282-47-61, 8-914-763-79-66, заявки направлять на электронную почту Zakia62@mail.ru.