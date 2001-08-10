Городской парк Южно-Сахалинска приглашает отметить Светлую Пасху
Главный христианский праздник — Пасху — отметят в городском парке островной столицы. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных играх, побывать на ярмарке-декоративно прикладного искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в парке.
Праздничная программа начнется в полдень 28 апреля. На танцплощадке в этот день состоится детская анимационная программа «Пасхальные затеи». Маленьких гостей парка ждут игры и развлечения, а также интересные интерактивные площадки.
В центре досуга «Теремок» для детей состоится тематическая программа «Светлая Пасха». Юные зрители увидят представление артистов и примут участие в творческих мастер-классах. Начало в 12:00 часов. Предварительная запись по телефону: 25 33 82. Количество мест ограничено.
На территории картодрома и в стеклянном павильоне с 12:00 до 15:00 часов посетителей приглашают на творческие мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур и созданию «Пасхальных корзинок» в технике оригами.
На аллее Сакуры состоится тематическая ярмарка «Фестиваль Пасхальных куличей» с 12:00 до 15:00 часов.
Также, специальная фотозона будет открыта всю пасхальную неделю на площадке роллердрома.
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