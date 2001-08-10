Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2019
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15:13, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев научат раскрашивать яйца

Сахалинцев научат раскрашивать яйца

28 апреля будет отмечаться праздник Пасха. Сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» проведут интерактивное занятие, на котором участники нанесут роспись на деревянные заготовки в форме яиц. Также гости мероприятия узнают, откуда пришла эта замечательная традиция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Мероприятие пройдёт 27 апреля в 13:00 и 15:00.

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