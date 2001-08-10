Юные сахалинцы вернулись с наградами с Дельфийских игр
Сегодня на Сахалин из Ростова вернулись юные музыканты, танцоры, певцы, чтецы и художники. Они принимали участие в Молодежных Дельфийских играх. И сумели завоевать несколько наград этого престижного культурного состязания. В аэропорту островную команду встречали организаторы поездки - представители Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ).
«Мы регулярно отправляем наших лучших представителей от культуры и искусства на эти игры, - отметила директор СОНМЦ Елена Манойленко. - Здесь наши ученики имеют возможность увидеть самых талантливых сверстников со всей страны. Поэтому нам очень приятно, что при такой серьезной конкуренции сахалинцы не затерялись, сумели достойно выступить и оказались в числе награжденных».
Как сообщили ТИА «Острова» в научно-методическом центре, бронзовую медаль Дельфийских игр завоевал фольклорный ансамбль «Белые росы» из Сахалинского колледжа искусств. Заслуги сахалинских «народников» были отмечены в номинации «Ансамблевое народное пение». Кроме того, наши юные земляки получили специальные дипломы. Лаборатория современной хореографии «Я – движение» в номинации «Современная хореография» стала обладателем диплома «За раскрытие художественного образа», а Анастасию Романенко наградили дипломом «За исполнение виртуозного произведения» на домре.
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