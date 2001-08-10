Сахалинцев приглашают на тематический вечер «Победы радостные звуки»

Тематический вечер «Победы радостные звуки» состоится в преддверии 9 Мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения российского писателя и сценариста Бориса Васильева, а также творчеству поэта, барда, композитора, прозаика, сценариста Булата Окуджавы и советской поэтессы Юлии Друниной.

В вечере примут участие ведущие сахалинские авторы бардовской песни, призёры дальневосточных и всероссийских фестивалей Вениамин Ким и Павел Гавриков, солистка военного духового оркестра Лариса Качайкина, преподаватель по вокалу Центральной детской музыкальной школы Евгения Чубич, участник Всероссийского движения «Вольные музыканты» Алексей Саньков и многие другие.

Гости услышат любимые многими стихи и песни Булата Окуджавы – «Раскрываю страницы ладоней», «Мы за ценой не постоим», «Ваше Благородие…», «Песенка о Лёньке Королёве» и стихотворения Юлии Друниной – «Зинка», «Памяти Клары Давидюк», «Ёлка», а также отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Всех желающих приглашают 7 мая в 18.00 в конференц-зал СахОУНБ. Вход свободный. Справки по телефону 45-25-28.