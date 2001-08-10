Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2019
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15:24, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В музее «Остров Сахалин» сделали пасхальные яйца, которые нельзя разбить

В музее «Остров Сахалин» сделали пасхальные яйца, которые нельзя разбить

В музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» прошли занятия «Семейного досуга», на которых расписывали деревянные заготовки в форме яиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

В семье Чеховых очень любили праздновать Пасху. Пасхальный ритуал Антон Павлович соблюдал всю жизнь. По воспоминаниям его брата Михаила, «Чехов ни одной пасхальной ночи не провёл в постели», отправлялся «бродить по церквям», слушая пасхальный перезвон и праздничную службу.

В музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» тоже любят отмечать этот светлый праздник, поэтому в выходные были проведены тематические занятия, на которых участники познакомились с историей праздника и раскрасили деревянные заготовки в форме яиц. Долговечный сувенир каждый унес с собой на память.

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