В Южно-Курильске прошёл муниципальный конкурс «Солнышко в ладошках»

В муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» уже в пятый раз прошел муниципальный конкурс «Солнышко в ладошках». В конкурсе приняли участие воспитанники всех семи детских дошкольных учреждений Кунашира и Шикотана, которые посещают более 640 воспитанников.

Сначала конкурс прошел 20 апреля на Шикотане, в котором приняли участие юные артисты, художники детских садов «Островок» (заведующая Н. Баровая), «Звездочка» (заведующая Г. Лутовинова) и «Ромашка» (заведующая О. Семенова). В организации конкурса большую помощь оказали сотрудники и специалисты Крабозаводского Дома культуры «Утро Родины» (директор ДК В. Боженко)

26 апреля в южно-курильском районном Доме культуры соревновались воспитанники детских садов «Солнышко» (заведующая А. Ветрова), «Рыбка» (заведующая О. Ушакова), «Белочка» М. Долгополова) и «Аленка» (заведующая О. Ульянова). Конкурс организовывал отдел образования совместно с отделом культуры нашего района.

Дети соревновались в следующих номинациях: «Вокал-соло» и «вокальные ансамбли», «Хореография», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Художественное творчество».

Совместный труд воспитателей, специалистов, детей и их родителей оценивало строгое жюри, в составе которого были работники культуры, учителя, представители администрации округа.

Перед началом конкурса всех пришедших 26 апреля на отчетный концерт в РДК поздравил первый вице-мэр Южно-Курильского района И. Радченко, и.о. начальника отдела образования С. Семыкина.

В этом году в фойе РДК была развернута очень богатая выставка декоративно-прикладного искусства и рисунки на свободную тему, выполненные детьми разных возрастных групп. Конечно же им помогали родители, воспитатели. Членам жюри было непросто выбрать лучшие работы, настолько они были выполнены качественно, ярко.

В номинации «Вокал» во время исполнения номеров воспитатели, готовившие артистов к выступлению, удачно использовали технические возможности РДК. Все номера сопровождались видеорядом, подтанцовками. Все артисты были одеты в яркие костюмы. В конкурсе в основном участвовали дети из подготовительных групп, это будущие первоклассники 2019 года.

Все участники этого творческого конкурса и сотрудники детских садов получили специальные сертификаты, а также подарки и почетные грамоты за призовые места. В отчетных концертах участвовало 140 детей.