В Южно-Курильске прошёл концерт «Мой космос». С такой эстрадной программой в прошлую субботу в РДК выступили два брата-близнеца из Южно-Сахалинска – Евгений и Алексей Кофановы. «Самые лучшие эмоции и только позитивное настроение, запоминающиеся голоса, популярные песни, потрясающая музыка, незабываемая атмосфера безудержного веселья и бесконечного отрыва!» – так было написано в рекламных листовках про их концерт. И действительно, в них была написана правда.

Эти молодые люди, выросшие в одном из сахалинских детских домов, выступают на эстраде уже не первый год, с раннего детства они вместе выступали на сцене и добились уже определенных успехов. Они выступают в ночных клубах, в молодежных аудиториях. Их песни «Мой Космос», «Чувствуй Любовь», «Пламенная Ночь», «Отношения На Ноль», уже стали популярными среди молодежи нашей области. Свою концертную деятельность они совмещают с учебой в Сахалинском колледже искусств.

«Женя Индиго» (Евгений Кофанов) – талантливый артист с острова Сахалин. Автор и исполнитель песен, совсем недавно в г. Красноярске защищал честь Сахалинской области на Всероссийской универсиаде «Студенческая весна», где занял 3 место в конкурсе вокалистов.

Их совместный проект – это профессиональный вокал, постоянная работа с публикой, положительная энергетика, искренность и открытость! Молодые люди, жители райцентра, не пожалели, что пришли на концерт двух братьев. Артисты умеют работать с публикой. В результате – было много танцующих и поющих молодых зрителей. Стоит напомнить, что в конце 70-х годов прошлого века, в Сахалинском колледже искусств учился и известный сегодняшний мэтр – певец и композитор Игорь Николаев.

А молодые артисты – Евгений и Алексей Кофановы, выступавшие на Кунашире, также не менее талантливы, и как знать, возможно через некоторое время именно они украсят российскую эстраду. Пожелаем им успехов.