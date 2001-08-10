Южносахалинцев зовут принять участие в акции «Книга тоже воевала…»

Южносахалинцев приглашают принять участие в акции «Книга тоже воевала…». Традиционная информационно-патриотическая акция Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоится в преддверии Дня Победы – 8 мая в 14.00 в сквере им. А.П. Чехова возле библиотеки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

В рамках акции волонтёры Центра чтения СахОУНБ пройдут по улицам города и раздадут листовки с информацией о жизни и творчестве поэтов-фронтовиков Елены Морозкиной, Михаила Кульчицкого и Сергея Орлова, а также с их поэтическими произведениями о Великой Отечественной войне. Волонтёрами акции могут стать все желающие.

Мероприятие проводится с 2011 года с целью напомнить современникам о творчестве поэтов, о мужестве и героизме советских людей, о безмерно дорогой цене, отданной за Победу.

Записаться для участия в акции можно по телефону 8 (4242) 45-25-02.