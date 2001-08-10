Для жителей и гостей Южно-Сахалинска к 9 мая подготовили комплекс праздничных мероприятий

Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдут Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Стартует комплекс праздничных мероприятий в 10.00 с военного парада с привлечением военной техники. Затем состоится масштабная акция-шествие «Бессмертный полк». Колонны начнут формироваться с 09.00 в юго-западной части пл. Победы, а двигаться - после прохождения парада. Их путь пролегает от пл. Победы по ул. Горького до Компроспекта, а затем по Компроспекту до ул. Комсомольской.

Праздничные мероприятия также состоятся во всех домах культуры сел и планировочных районов, входящих в состав городского округа. Посетители парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина смогут посетить программу «Победный май». Афиша парка здесь.

На протяжении всего праздничного дня в областном центре будут работать концертные фронтовые бригады. Три стилизованные грузовые машины с творческими коллективами проедут с выступлениями по областному центру и планировочным районам. Пункты их остановок: в 10.30 — психоневрологический диспансер, в 11.00 — пл. Ленина, в 12.00 — Дом культуры с. Березняки, в 12.30 — дом-интернат для престарелых и инвалидов, в 15.00 — воинская часть в Хомутово и Дом культуры в с. Ключи, в 16.30 — Луговое («Странник»), в 16.45 — Дальнее (район «Столичного»), в 18.00 — ЦНК «Радуга» в Новоалександровске. Выступление музыкантов будет сопровождать работа полевых кухонь, которые традиционно угостят всех солдатской кашей.

Завершится празднование 74-й годовщины Победы концертной программой (20.00) и фейерверком (22.30) на пл. Победы.

В связи с этим в Южно-Сахалинске вводятся ограничения в движении транспорта.

С 18.00 8 мая до 14.00 9 мая будет ограничена остановка автомобилей на ул. Горького от Компроспекта до ул. Емельянова, а также на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького.

9 мая с 06.00 до 14.00 ограничат движение в квадрате: ул. Горького - ул. Комсомольская — ул. Емельянова — Компроспект. Также будут закрыты участок пр. Победы от ул. Комсомольской до пл. Победы, пер. Алтайский от ул. Горького до ул. Венской и ул. Священномученика Илариона Троицкого от дороги на стадион «Спартак».

На время движения военных колонн с 07.30 до 09.30 и с 10.30 до 12.00 будет закрыт проезд по Компроспекту от ул. Чехова до ул. Комсомольской.

На время проведения концертной программы и праздничного фейерверка с 19.00 до 22.30 ограничат движение на ул. Горького от ул. Тихоокеанской до ул. Емельянова, а также на пр. Победы от ул. Комсомольской до пл. Победы.

Время перекрытий может быть скорректировано. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты.