На Сахалине открыли студию хореографии для людей с ограничениями здоровья и тех, кому за 60
В Корсаковском районе для пенсионеров старше 60 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья открыли хореографическую студию. Все занятия для учеников проходят бесплатно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
- В марте этого года мы совместно с общественным движением «Сахалинский танцевальный мир» организовали концерт-презентацию студии, и в первый же день на занятия записались больше 30 человек. - рассказывает начальник отдела по вопросам культуры, спорта и делам молодежи администрации Корсаковского городского округа Наталья Пичуева. - Наша цель – организация здорового досуга, физическая активность и общение жителей.
Сегодня танцевальную студию на постоянной основе посещают 60 человек, из них 10 - люди с ограниченными возможностями здоровья.
- Наши женщины здесь становятся девочками. Они меняются буквально на глазах – хорошее настроение, красивые платья и никаких жалоб на здоровье, - поделился мнением самый старший ученик студии, 84-летний Юрий Яницкий. - Нас не заставляют делать какие-то сложные прыжковые движения, все построено на ритме, а в основе – вальс.
Для выхода на большую сцену начинающим танцорам понадобился всего месяц активных тренировок. Первый опыт встречи со зрительным залом состоялся уже в начале мая на фестивале самодеятельных коллективов взрослых «Танцующий Остров–2019».
Впечатлениями от выступления поделился участник инклюзивной группы, корсаковец Сергей Комароми: «Мы очень переживали перед выходом на сцену. Но танец делает свое дело, он в прямом смысле воспитывает каждого из нас, воспитывает общество. Это грациозность, вдохновение и красота. Это настоящее искусство».
Занятия в школе танцев ведут известные сахалинские хореографы Татьяна и Сергей Легковы. Именно они выступили с идеей создать для маломобильных граждан и людей преклонного возраста студию хореографии. Ради своих учеников они дважды в неделю приезжают в портовый город из Южно-Сахалинска.
- Я четко убеждена в том, что даже в 70 лет, занимаясь танцами, можно достигнуть успехов в этом деле и душевного равновесия, - отметила руководитель общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» Татьяна Легкова.
В регионе с 1 апреля по инициативе главы региона Валерия Лимаренко запущен новый социальный проект «Сахалинское долголетие». Он дает возможности людям старшего возраста бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Благодаря нововведению в районах начали открываться новые кружки и студии, где пожилые могут заниматься разными видами спорта, бесплатно участвовать в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях. Новая студия хореографии в Корсакове также доступна для бесплатного посещения в рамках проекта.
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