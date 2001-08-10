Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц

Известный музыкальный коллектив исполняющий народную и казачью музыку выступит перед жителями Южно-Сахалинска 12 мая. Московский ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с праздником Светлого Христова Воскресения, которое православные отмечают в течение сорока дней, и Днем Святых жен-мироносиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Праздничный вечер пройдет в киноконцертном зале «Октябрь». Начало в 18 часов. Пасхальные концерты с участием известных исполнителей проходят на Сахалине ежегодно, с 2003 года, и являются совместным проектом министерства культуры региона и Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

По словам руководителя миссионерского отдела епархии, протоиерея Виктора Горбача, в третье воскресенье Пасхи церковь вспоминает подвиг женщин, принесших благовония ко гробу Христа и ставших первыми свидетельницами его воскресения. В этот день принято поздравлять мам, сестер, бабушек, дочерей и других родственниц или знакомых. Еще до появления светского праздника 8 Марта в народной традиции России этот день стал праздником всех женщин.

«Казачий круг» — фольклорный музыкальный ансамбль, созданный в 1986—1987 годах в Москве. В репертуаре коллектива около 300 песен донских, кубанских, терских, запорожских, уральских, сибирских, волжских казачьих войск России, а также казаков‐некрасовцев. Создатель и художественный руководитель ансамбля Владимир Скунцев.

Песенный материал собирается участниками ансамбля в фольклорных экспедициях. Коллектив является дипломантом и лауреатом многих фестивалей, выступает с концертами в России и за рубежом. В настоящее время ансамбль представляет собой объединение нескольких мужских вокальных групп, его участники стараются максимально точно следовать старым традициям казачьего пения, бережно сохраняя распев и диалект оригинала. Для многих они стали энциклопедией казачьей культуры.

Ансамбль «Казачий круг» не первый раз приезжает на Сахалин. В 2016 году коллектив выступал перед сахалинцами в Сахалинском Международном театральном центре им. А.П. Чехова.

Пригласительные билеты на концерт можно получить в православных приходах Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 22-09-15 — храм Святителя Иннокентия, митрополита Московского в Южно-Сахалинске.