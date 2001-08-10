Киномобиль впервые побывал в Александровске-Сахалинском
Передвижной кинотеатр Сахалинского кинодосугового объединения впервые доехал до Александровска-Сахалинского. А началась поездка с Ноглик.
4 апреля здесь состоялись первые сеансы. Как и в первый приезд, киномобиль был востребован населением. Воспитатели детских садов и учителя школ организованно приходили с группами детей на просмотры. Нередко уже к 08:00 часам выстраивались очереди, чтобы получить билет на желаемый сеанс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».
15 апреля киномобиль перебазировался в Александровск-Сахалинский. Сотрудники администрации муниципального округа встречали гостей на центральной площади города. С их стороны были приняты все возможные меры, чтобы приезд передвижного кинотеатра был в радость жителям города и сотрудникам ГАУК «Кинодосуговое объединение», обслуживающим работу киномобиля.
И здесь в Александровске-Сахалинском руководители детских садов и школ организованно приводили группы детей на сеансы. Кроме того, были организованы два бесплатных сеанса для воспитанников социальных учреждений городского округа.
«Киномобиль в нашем городе работал первый раз. Для многих настоящее удивление – такая чудо-машина! С одной стороны контейнер, а внутри него комфортный кинотеатр», – рассказывали зрители.
25 апреля киномобиль выехал в сторону Южно-Сахалинска.
В течение трех недель в кинотеатре организовано 129 сеансов, которые посетили почти 4 000 зрителей, в кинотеатре транслировались фильмы: «Миллиард», «Как приручить дракона 3», «Кладбище домашних животных», «Лего фильм – 2», «Хеллбой», «Мульт в кино. Выпуск 95» и другие картины.
Киномобиль представляет собой прицеп грузового автомобиля, который трансформируется при приезде в пункт назначения в полноценный кинотеатральный зал, который рассчитан на 67 посадочных мест. Кинозал оснащён современным кинооборудованием ничем не уступающим оснастке большинства кинотеатров мира. В России это единственный передвижной кинотеатр такого рода, который был разработан специально по заказу ГАУК «Кинодосуговое объединение», в настоящее время идёт производство еще нескольких аналогичных установок, заказанных в других регионах.
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