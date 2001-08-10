Концерт ко Дню Победы прошел для жителей Ново-Александровска
В преддверии Дня Победы в Ново-Александровске прошел праздничный концерт. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Он состоялся в сквере у памятника В. Путятину. Почетными гостями праздничного мероприятия стали фронтовики и труженики тыла, защитники Отечества разных поколений, проживающие в планировочном районе. К ним присоединились школьники и жители окрестных домов.
Собравшихся поздравил руководитель отдела по управлению территорией Сергей Замотаев. Он поблагодарил ветеранов за ратные и трудовые подвиги, за Победу и помощь в патриотическом воспитании молодежи, пожелал всем здоровья и мирного неба над головой.
Творческие коллективы областного центра радовали гостей мероприятия яркими номерами. Со сцены прозвучали песни военных лет, ансамбль «Русский терем» исполнил всеми любимые народные композиции, зарядив собравшихся хорошим настроением. Часовая концертная программа завершилась показательными выступлениями юнармейцев из отряда «Стрела». Ребята продемонстрировали навыки в сборке-разборке автомата, силу и ловкость в показательных спортивных номерах и соревнованиях.
Всем гостям вручили георгиевские ленты. Завершилась программа угощением солдатской кашей и чаем со сладостями.
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