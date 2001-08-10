Островные танцоры выявили сильнейших на Кубке Сахалинской области

Соревнования по танцевальному спорту на Кубок Сахалинской области с триумфом прошли в Южно-Сахалинске в минувшие выходные.

Мастерство и грацию на танцполе ТДЦ «Столица» продемонстрировали участники различных танцевально-спортивных клубов Корсакова, Холмска и областного центра. Спортсмены разных возрастов выступали в европейской и латиноамериканской программах. Конкурсантов оценивали не только местные судьи, но и гости из Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

С открытием соревнований спортсменов поздравила директор департамента физической культуры и спорта регионального министерства спорта Ирина Рябкина.

- На территории Сахалинской области уделяется большое внимание развитию танцевального спорта. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов, - отметила во вступительной речи глава департамента. - Уверена, что судейская коллегия по достоинству оценит ваши выступления, а вы покажите всё своё мастерство и грацию. Впереди у вас очень трудная работа, каждый должен прийти к своей победе сам. Главное – слушать своего тренера и идти только вперёд. Всём лёгкого паркета, хорошего настроения и пусть сегодняшний праздник станет для вас самым незабываемым и зрелищным.

Александра Иванова и Вадим Мазур занимаются в танцевально-спортивном клубе «Данс-Класс». В прошлом году пара выиграла в двоеборье и латиноамериканской программе. Также дуэт представлял Сахалинскую область на первенстве Дальнего Востока, где попал в 10-ку сильнейших.

- Выступать очень волнительно, но мы стараемся справиться с волнением и сделать всё возможное, чтобы победить. Победа на этих соревнованиях даст нам толчок к новым целям и достижениям, - поделилась Александра Иванова.

Давид Предко и София Орловская из Южно-Сахалинска танцуют вместе почти два года. За это время дуэт успел покорить сердца жюри на всероссийских соревнованиях в Москве, заняв первое место.

- Сегодня очень яркие соревнования, проходят в большом зале, это очень удобно, нам нравится здесь выступать. Спасибо организаторам! – отметил Давид. - Победа на турнире в первую очередь подарит нам ни с чем несравнимую радость и положительные эмоции. Даже если что-то не получится, мы все равно знаем, что развиваемся и становимся лучше.

По итогу танцевальных баталий победителем в категории «Сеньоры-1» европейской и латиноамериканской программ стала пара Сергей Наконечный и Людмила Харечкина из танцевально-спортивного клуба «Сеньоры» Южно-Сахалинска. В категории «Юниоры-2» латиноамериканской программы победили Давид Предко и София Орловская из «Данс-Класса» Южно-Сахалинска. В номинации «Взрослые + Молодежь» европейской программы лидировали Егор Пархоменко и Дарья Процевская из клуба «Ониона» (Южно-Сахалинск). В латиноамериканской программе этой же категории победил дуэт - Вадим Мазур и Александра Иванова (Данс-Класс).

В сокращенном двоеборье, латиноамериканской и европейской программах среди самых юных спортсменов «Дети-2» медали высшей пробы завоевали Алексей Редванов и Алиса Палий из «Онионы». В категории «Дети 2+1, класс E» всех одолели воспитанники клуба «Фуэгос» Южно-Сахалинска Мирон Соболев и София Монахова.

В двоеборье и латиноамериканской программе категории «Юниоры-1» фаворитами стали Даниил Батуев и София Шагдурова из клуба Талио Южно-Сахалинска. В двоеборье «Юниоры-2» победили Данила Мельников и Юлия Дедук (клуб «Фантазия», Южно-Сахалинск). В европейской программе этой же категории первую строчку заняли воспитанники клуба «Из Лондона в Нью-Йорк» Южно-Сахалинска Александр Пидварко и Маргарита Астапенко.

В категории «Юниоры 2+1» европейской и латиноамериканской программах равных не было Павлу Ким и Полине Долговой из клуба «Талио» (Класс Е), а также Андрею Данилову и Дарье Кузнецовой из «Данс-Класса» (Класс D).

В категории «Хобби класс» европейской программы лучший результат показали Александр Фролов и Алена Бова (Талио), а в латиноамериканской сильнейшими стали Евгений Данилин и Осипчук Ирина из танцевально-спортивного клуба «Эленор» Долинска.

- Отрадно, что сахалинская федерация танцевального спорта является одной из ведущих по числу спортсменов, которые выступают в полуфиналах и финалах чемпионатов России. Это колоссальный результат. Безусловно, это заслуга не только спортсменов, тренеров и руководителей клубов, но и островного министерства спорта, которое поддерживает танцевальное направление в регионе, - резюмировал главный судья соревнований Владимир Лисенков из Нижнего Новгорода.

Полный список победителей и призёров можно посмотреть во вложении.