Островные танцоры выявили сильнейших на Кубке Сахалинской области
Соревнования по танцевальному спорту на Кубок Сахалинской области с триумфом прошли в Южно-Сахалинске в минувшие выходные.
Мастерство и грацию на танцполе ТДЦ «Столица» продемонстрировали участники различных танцевально-спортивных клубов Корсакова, Холмска и областного центра. Спортсмены разных возрастов выступали в европейской и латиноамериканской программах. Конкурсантов оценивали не только местные судьи, но и гости из Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
С открытием соревнований спортсменов поздравила директор департамента физической культуры и спорта регионального министерства спорта Ирина Рябкина.
- На территории Сахалинской области уделяется большое внимание развитию танцевального спорта. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов, - отметила во вступительной речи глава департамента. - Уверена, что судейская коллегия по достоинству оценит ваши выступления, а вы покажите всё своё мастерство и грацию. Впереди у вас очень трудная работа, каждый должен прийти к своей победе сам. Главное – слушать своего тренера и идти только вперёд. Всём лёгкого паркета, хорошего настроения и пусть сегодняшний праздник станет для вас самым незабываемым и зрелищным.
Александра Иванова и Вадим Мазур занимаются в танцевально-спортивном клубе «Данс-Класс». В прошлом году пара выиграла в двоеборье и латиноамериканской программе. Также дуэт представлял Сахалинскую область на первенстве Дальнего Востока, где попал в 10-ку сильнейших.
- Выступать очень волнительно, но мы стараемся справиться с волнением и сделать всё возможное, чтобы победить. Победа на этих соревнованиях даст нам толчок к новым целям и достижениям, - поделилась Александра Иванова.
Давид Предко и София Орловская из Южно-Сахалинска танцуют вместе почти два года. За это время дуэт успел покорить сердца жюри на всероссийских соревнованиях в Москве, заняв первое место.
- Сегодня очень яркие соревнования, проходят в большом зале, это очень удобно, нам нравится здесь выступать. Спасибо организаторам! – отметил Давид. - Победа на турнире в первую очередь подарит нам ни с чем несравнимую радость и положительные эмоции. Даже если что-то не получится, мы все равно знаем, что развиваемся и становимся лучше.
По итогу танцевальных баталий победителем в категории «Сеньоры-1» европейской и латиноамериканской программ стала пара Сергей Наконечный и Людмила Харечкина из танцевально-спортивного клуба «Сеньоры» Южно-Сахалинска. В категории «Юниоры-2» латиноамериканской программы победили Давид Предко и София Орловская из «Данс-Класса» Южно-Сахалинска. В номинации «Взрослые + Молодежь» европейской программы лидировали Егор Пархоменко и Дарья Процевская из клуба «Ониона» (Южно-Сахалинск). В латиноамериканской программе этой же категории победил дуэт - Вадим Мазур и Александра Иванова (Данс-Класс).
В сокращенном двоеборье, латиноамериканской и европейской программах среди самых юных спортсменов «Дети-2» медали высшей пробы завоевали Алексей Редванов и Алиса Палий из «Онионы». В категории «Дети 2+1, класс E» всех одолели воспитанники клуба «Фуэгос» Южно-Сахалинска Мирон Соболев и София Монахова.
В двоеборье и латиноамериканской программе категории «Юниоры-1» фаворитами стали Даниил Батуев и София Шагдурова из клуба Талио Южно-Сахалинска. В двоеборье «Юниоры-2» победили Данила Мельников и Юлия Дедук (клуб «Фантазия», Южно-Сахалинск). В европейской программе этой же категории первую строчку заняли воспитанники клуба «Из Лондона в Нью-Йорк» Южно-Сахалинска Александр Пидварко и Маргарита Астапенко.
В категории «Юниоры 2+1» европейской и латиноамериканской программах равных не было Павлу Ким и Полине Долговой из клуба «Талио» (Класс Е), а также Андрею Данилову и Дарье Кузнецовой из «Данс-Класса» (Класс D).
В категории «Хобби класс» европейской программы лучший результат показали Александр Фролов и Алена Бова (Талио), а в латиноамериканской сильнейшими стали Евгений Данилин и Осипчук Ирина из танцевально-спортивного клуба «Эленор» Долинска.
- Отрадно, что сахалинская федерация танцевального спорта является одной из ведущих по числу спортсменов, которые выступают в полуфиналах и финалах чемпионатов России. Это колоссальный результат. Безусловно, это заслуга не только спортсменов, тренеров и руководителей клубов, но и островного министерства спорта, которое поддерживает танцевальное направление в регионе, - резюмировал главный судья соревнований Владимир Лисенков из Нижнего Новгорода.
Полный список победителей и призёров можно посмотреть во вложении.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:30 Сегодня Новые школы в Южно-Сахалинске оснащают современным оборудованием
09:00 Сегодня Островные танцоры выявили сильнейших на Кубке Сахалинской области
- 10:00 Сегодня Представители «Единой России» в рамках всероссийской акции по озеленению городов высадят три миллиона деревьев
10:30 Сегодня Сахалинские танцоры продолжают покорять Европу
- 15:00 7 Мая Горячая линия «1-300» теперь работает во всех районах Сахалинской области
- 16:30 7 Мая Для жителей и гостей Южно-Сахалинска к 9 мая подготовили комплекс праздничных мероприятий
- 18:00 7 Мая В Южно-Сахалинске в этом году обустроят пешеходную часть улицы Горького
16:00 7 Мая Тысячи туристов прибудут на Сахалин на круизных лайнерах в этом сезоне
09:27 18 Апреля В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
Выбор редакции
- 13:47 Вчера Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 Вчера Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
- 09:32 29 Апреля В городском парке Южно-Сахалинска отметили Пасху
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?