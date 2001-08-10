Сахалинцев зовут на выставку «Искусство краткости»

Книжно-иллюстративная выставка «Искусство краткости» открылась в Информационном центре международного сотрудничества Сахалинской областной библиотеки. Она посвящена одному из видов традиционной японской поэзии – хайку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Посетители экспозиции смогут узнать интересные факты о выдающихся японских поэтах периодов Эдо и Мэйдзи, ознакомиться с тематической литературой и проникнуться духом японской поэзии хайку, прочитав стихи.

Изначально трёхстишия хайку назвали хокку. Они представляли собой первые строфы пятистишия танка – это ещё один вид классической японской поэзии. Позднее, когда трёхстишие получило самостоятельное значение и стало жанром со своими сложными законами, его стали называть хайку.

Традиционное японское хайку состоит из 17 слогов, это самый лаконичный жанр японской поэзии. Всего тремя строчками японские мастера слова могли описать своё эмоциональное состояние, заражая слушателя грустью, радость или чувством умиротворения.

Выставка продлится до 11 июня. Дополнительная информация по телефону 8 (4242) 45-25-47.