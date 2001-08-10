Театр юного зрителя из Макарова завоевал награду на фестивале-конкурсе «Путь к успеху» в Хабаровске
Театр юного зрителя ЦИКиД г. Макаров, под руководством Анны Наумовой, вернулись на Сахалин из Хабаровска с победой. Ребята завоевали звание лауреата I степени, возрастной категории 9-14 лет на фестивале-конкурсе «Путь к успеху». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном центре народного творчества.
Идея конкурса – поддержка веры ребенка в собственные силы, пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей. Открытый краевой инклюзивный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи способствует развитию и укреплению профессиональных связей, обмену опытом между педагогами, укреплению дружеских межнациональных связей.
Макаровский ТЮЗ в ноябре прошлого года стал обладателем Гран-при II Областного театрального фестиваля-конкурса малых форм "Большое в малом", и в качестве награды получил от ОЦНТ Заслуженный приз - поездку на Дальневосточный театральный конкурс.
Ребят сопровождал и на этапе подготовки к выступлению, приезжая в Макаров на репетиции, и непосредственно на самом конкурсе – ведущий методист Сахалинского областного центра народного творчества А.А. Сухонос. Поздравляем наши юные таланты!
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