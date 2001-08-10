В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональная научно-практическая конференция
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области совместно с Сахалинской областной универсальной научной библиотекой 22–23 мая проведут межрегиональную научно-практическую конференцию «Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального развития личности». Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
Основные направления работы конференции:
- Место библиотек в цифровой среде: возможности и проблемы.
- Цифровизация как основа инновационного развития культурной, образовательной и научной среды.
- Использование цифровых технологий в научных исследованиях, образовании, социокультурных проектах, сохранении историко-культурного наследия, распространении знаний, популяризации достижений науки и культуры.
- Учреждения сферы культуры, образования, науки в формировании цифровой грамотности и информационной культуры граждан.
- Подготовка библиотечных кадров в условиях цифровой экономики и цифровой культуры.
В работе конференции примут участие специалисты региональных и муниципальных библиотек, архивов, музеев, образовательных, научных учреждений, представители органов государственной власти.
Место проведения: конференц-зал Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Начало регистрации участников конференции в 9.00.
Открытие конференции в 10.00.
В рамках межрегиональной научно-практической конференции 23 мая в 12.00 состоится церемония награждения победителей областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2018», который в этом году проводился по номинациям: «Лучшая центральная библиотека», «Лучшая детская библиотека», «Лучшая библиотека-филиал». Отдельно вручат специальные дипломы «За эффективную работу по продвижению чтения», «За эффективную работу библиотеки в области социального партнёрства».
Также 23 мая в 12.30 подведут итоги областного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь». Победителей наградят в номинациях: «Лучший библиотекарь», «Лучший молодой библиотекарь» (для специалистов до 35 лет), «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения», «Лучший библиотекарь-организатор безбарьерного информационного пространства», а также в специальной номинации «За информационное обеспечение развития культурно-познавательного туризма».
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