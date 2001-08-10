Сахалинцам расскажут и покажут, что такое матриархат

На презентацию книги Иоганна Якоба Бахофена «Матриархат» в переводе приглашают гостей в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку. Мероприятие организует клуб волонтёров Центра чтения СахОУНБ и Сахалинское региональное отделение общественной организации – общество «Знание» России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Иоганн Якоб Бахофен – швейцарский учёный, археолог, этнограф, специалист по римскому праву, основатель учения о матриархате, был под негласным запретом в СССР и почти полтора столетия замалчивался в России. За это время на русский язык было переведено всего полсотни страниц из его учения для сборника статей по мировому религиоведению.

В 2018 году издательство CHAOSSS/PRESS выпустило в свет книгу «Матриархат» на русском языке, которую перевел сахалинец Иван Сахарчук. Он и проведёт презентацию.

Мероприятие может заинтересовать специалистов сферы права, философии, психологии, студентов и просто любителей чтения.

Презентация книги состоится 22 мая в 16.00 в молодежном центре на втором этаже СахОУНБ.