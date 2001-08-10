Сахалинцев зовут поговорить о деньгах

Об истории возникновения и эволюции денег расскажут специалисты регионального отделения Центробанка в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

На встрече слушатели узнают, как деньги распространялись по миру, как эволюционировал их вид: от товарных, металлических и бумажных до электронных, а также другие интересные факты. Для закрепления знаний специалисты проведут для аудитории викторину.

Встреча пройдет 22 мая в 14:00 в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.