Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2019
Сегодня 19:38
64,56|72,37|72,67
Вместо дополнительного заработка сахалинка решилась более полумиллиона рублей
18:00, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут поговорить о деньгах

Об истории возникновения и эволюции денег расскажут специалисты регионального отделения Центробанка в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

На встрече слушатели узнают, как деньги распространялись по миру, как эволюционировал их вид: от товарных, металлических и бумажных до электронных, а также другие интересные факты. Для закрепления знаний специалисты проведут для аудитории викторину.

Встреча пройдет 22 мая в 14:00 в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?