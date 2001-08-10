В Южно-Сахалинске стартовали показы спектаклей для дошкольников

В Сахалинском театре кукол стартовали показы спектаклей для дошкольников в рамках творческого проекта «Театральные сезоны». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

17 и 21 мая 420 воспитанников детских садов областного центра увидят сказку «Волшебное кольцо», а в июне столько же ребят - сказку «Веселые уроки».

«Театральные сезоны» - совместный проект Сахалинского театра кукол и департамента образования Южно-Сахалинска. Он посвящен Году театра в России и объединяет более 30 тыс. воспитанников 85 образовательных организаций областного центра. Целью проекта является развитие театральной культуры среди детей дошкольного и школьного возраста.

Стартовал творческий проект в апреле 2019 года со спектакля «Муха-Цокотуха». Тогда на сцену вышли 140 артистов от 4 до 7 лет. Спектакль был создан музыкальными руководителями дошкольных образовательных организаций и специалистами театра кукол.

За время реализации проекта спектакли посетят более 6000 южно-сахалинских дошкольников. Кроме того, для ребят будут проведены мастер-классы «Первые уроки театра», конкурс рисунков «Дом, где живет сказка», театрализованная гостиная «Зрительский клуб» по спектаклю «Линии судьбы». Также в течение года состоятся порядка 10 показов мини-спектаклей «Театр в детский сад» и «Школа в театр».