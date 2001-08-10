День открытых дверей пройдет в областной библиотеке
Акция «День открытых дверей», посвящённая Общероссийскому дню библиотек, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 мая. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
Посетителей библиотеки ждут экскурсии, обзор литературных новинок, викторины, настольные игры, творческие мастер-классы по правополушарному рисованию и росписи камней.
Участники проекта «Народный сахалинский гид» проведут пешеходную экскурсию по улицам города, а специалисты СахОУНБ познакомят всех желающих с историей сахалинских библиотек.
Музыкальным подарком для посетителей библиотеки станет концертная программа хора «Дети войны» и выступление вокального ансамбля «Тет-а-Тет».
Начало акции в 11.00. Вход свободный. Справки по телефонам: 45-25-28, 45-25-21
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