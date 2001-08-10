Тихоокеанское
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13:50, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитян зовут на праздник хоровой музыки

Островитян зовут на праздник хоровой музыки

Праздник хоровой музыки состоится в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина 24 мая. Приглашаются все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинский колледж искусств.

В мероприятии примут участие: Сводный хор и фольклорный ансамбль «Белые росы» Сахалинского колледжа искусств, ансамбль современной народной песни «Русский терем», Сахалинский русский народный хор, народный ансамбль казачьей песни «Воля», фольклорные ансамбли и хоры Детской школы искусств «Этнос», Центральной детской музыкальной школы, Детской музыкальной школы №1 и Детской школы искусств №4.

Каждый год со всей Россией в едином хоровом празднике, посвящённом Дню славянской письменности и культуры, поёт сводный хор области. Лучшие хоровые коллективы и ансамбли областного центра и Сахалинского колледжа искусств принимают участие в концертной программе, наполненной достойными произведениями авторов и композиторов России.

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