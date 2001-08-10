Из-за болезни артиста в Чехов-центре отменили спектакль

Чехов-центр сообщает о замене спектакля «Пока она умирала». Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, это связано с болезнью артиста спектакля. Таким образом, запланированные на 25 мая в 18.00 и 28 мая в 19.00, отменяются. Вместо них в указанные даты в Черном зале театра будет показана постановка по одноактной пьесе Л.Петрушевской «День рождения Смирновой».

Информацию по обмену, возврату билетов можно получить по телефонам 8 (4242) 42-52-62, 30-62-42, 30-66-21.

Администрация Чехов-центра приносит свои извинения за причиненные неудобства.