Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2019
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09:11, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Из-за болезни артиста в Чехов-центре отменили спектакль

Чехов-центр сообщает о замене спектакля «Пока она умирала». Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, это связано с болезнью артиста спектакля. Таким образом, запланированные на 25 мая в 18.00 и 28 мая в 19.00, отменяются. Вместо них в указанные даты в Черном зале театра будет показана постановка по одноактной пьесе Л.Петрушевской «День рождения Смирновой».

Информацию по обмену, возврату билетов можно получить по телефонам 8 (4242) 42-52-62, 30-62-42, 30-66-21.

Администрация Чехов-центра приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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