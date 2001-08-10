Южносахалинцы смогут бесплатно прокатиться на каруселях в парке

Официальное открытие летнего сезона состоится в городском парке имени Гагарина 25 мая. Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, к этому дню здесь высадили несколько тысяч цветов-однолеток, установили скамейки, аллею кривых зеркал, обновили причал на озере Верхнем. В субботу также начнут свою работу новые аттракционы. За долгие годы учреждение впервые приобрело четыре современных экстремальных и семейных аттракциона: «Биоробот», «Микс», «Летающие слоны» и «Колобок».

В день открытия летнего сезона с 10.00 до 19.00 для гостей и жителей города будут работать более пятнадцати развлекательных площадок для взрослых и детей. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте ГПКиО.

Еще из приятных сюрпризов: 25 мая предприниматели парка дарят посетителям несколько часов бесплатного катания на аттракционах «Кот в сапогах», «Медуза», «Цепочная карусель», «Герои мультфильмов», «Грибок», «Аэропорт», «Чашечки», «Колесо обозрения» - с 10.00 до 12.00.

Муниципальные аттракционы в день открытия будут работать бесплатно с 10.00 до 20.00. Это «Колобок», «Микс», «Гусеница», «Летающие слоны» и «Биоробот».