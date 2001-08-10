Южносахалинцам покажут спектакль «Гамлет | Коллаж»
Трансляция спектакля «Гамлет | Коллаж», первый спектакль Робера Лепажа в Москве, крупнейший совместный культурный проект России и Канады, 16+ состоится в ККЗ «Комсомолец» 11 июня. Начало в 19:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Кинодосуговое объединение.
Описание сюжета:
Спектакль о человеке, оказавшемся один на один с собственным сознанием. Все роли трагедии Шекспира исполняет Евгений Миронов. В спектакле задействован целый ряд новейших методов работы с видеоизображением. В центре композиции – особым образом запрограммированный куб-конструктор. «Гамлет | Коллаж» – первый спектакль Робера Лепажа в Москве, крупнейший совместный культурный проект России и Канады. Во всем мире зрители знают работы Робера Лепажа «Обратная сторона луны», «Проект Андерсон», «Липсинк», знаменитое шоу Цирка дю Солей «Kå» и многие другие. Предложение поставить спектакль в Москве Робер Лепаж принял после личного знакомства с Евгением Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций. Робер Лепаж: «Главная проблема Гамлета в том, что он слишком много думает. Он не находит решения задачи. Это персонаж, который все время работает мозгом. В конце концов, мощный символ театра и «Гамлета» – череп. Поэтому Шекспир сочиняет огромную сцену, где есть череп, это тоже, в конце концов, человеческая голова. У меня нет, конечно, всех ответов на мои многочисленные вопросы. Поэтому было интересно сделать что-то с одним актером, с головой одного актера». Спектакль о человеке, оказавшемся один на один с собственным сознанием. Все роли трагедии Шекспира исполняет Евгений Миронов.
Номинации на Премию «Золотая Маска»:
«Лучший спектакль в драме»,
«Лучшая работа режиссера»,
«Лучшая мужская роль»,
«Лучшая работа художника»,
«Лучшая работа художника по костюмам»
Лауреат XXIII Театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» (Евгений Миронов)
Лауреат премии «Сделано в России» журнала «Сноб»
Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль»
Режиссёр: Робер Лепаж
Подробности по телефону: 8 (4242) 72 27 77.
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