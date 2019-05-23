День защиты детей широко отметят в Чехов-центре
Сахалинский Чехов-центр приглашает юных зрителей и их родителей провести День защиты детей вместе. 1 июня театр устраивает большой праздник, всем гостям которого гарантировано отличное настроение. С 12:00 на площади перед театром и внутри него начнут работу несколько интерактивных зон и игровых площадок. Участники праздника смогут встретиться с любимыми сказочными героями, пройти настоящее медицинское обследование у доктора Айболита, преодолеть фантастический лабиринт и посоревноваться в ловкости, силе и скорости. Красочные фотозоны, веселые конкурсы, любимая музыка и приятные сюрпризы – каждый гость театра найдет себе занятие по душе и надолго запомнит этот день.
Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева считает, что все работники театра родом из детства, поэтому не только артисты, но и труженики театральных мастерских уже традиционно проводят День защиты детей вместе с юными зрителями. «Мы очень хотим, чтобы наши маленькие гости погрузились в атмосферу праздника и веселья: воздушные шары, сувениры на память, игры, танцы, встреча с доброй сказкой, а настоящим подарком для детей и их родителей станет уличный концерт, который начнется в 16 часов на театральной площади. Поэтому с нетерпением ждем вас, дорогие друзья!»
Главным событием праздника станет показ мюзикла «Чиполлино», который пройдет в 14:00 и в 18:00 на большой сцене театра. Премьера музыкальной постановки, состоявшаяся несколько месяцев назад, стала крупным событием в культурной жизни Сахалина. Спектакль наполнен зажигательными танцами, экстремальными трюками, запоминающейся музыкой, огромными, поражающими воображение декорациями, яркой игрой актеров, с блеском перевоплотившихся в персонажей легендарной итальянской сказки. Новое знакомство с любимыми героями не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.
Подробности можно уточнить по телефонам 8 (4242) 42-52-62 / 30-62-42.
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