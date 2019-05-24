Танцевальная школа «Grace» приглашает на отчетный концерт
Спортивная школа танца и чир спорта «Grace» подарит островитянам танцевальный праздник. Любителей направлений ladies dance, jazz funk, contemporary и frame up ждут 26 мая в ККЗ "Октябрь", сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на спортивную школу "Кристалл".
В этом году отчетный концерт приурочен к восьмому дню рождения школы. Этот день станет знаменательным как для тренеров, так и воспитанников, ведь им впервые придется выступить на одной сцене с лучшими танцорами страны по версии телепроекта «Танцы» – Виталием Уливановым и Стасом Литвиновым.
Участники танцевального представления, в числе которых призеры и победители всероссийских и международных соревнований по чир спорту, представят зрителям свои лучшие номера.
Выступления в рамках отчетного концерта пройдут в 12:00 и в 16:00.
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