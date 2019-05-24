«Сахалинская рампа» ищет талантливую молодежь

Молодежная лаборатория «Я - Остров» пройдет в областном центре в рамках театрального фестиваля «Сахалинская рампа». Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Чехов-Центра, с 22 по 27 июня участники лаборатории вместе с режиссером Петром Чижовым и художником Ольгой Павлович из Санкт-Петербурга будут исследовать тему границ - пространственных, личных, границ комфорта; говорить об отличии островной жизни от материковой, искать то место, которое занимает остров в жизни каждого участника. Итог лаборатории - общий перформанс в городской среде, который пройдет 27 июня с последующим обсуждением результатов со зрителями, приглашенными критиками, экспертами, гостями фестиваля.

Главный образ перформанса — остров. Участниками лаборатории станут старшие школьники и студенты первых курсов, которые находятся на важном этапе взросления, связанным с выбором профессии, переходом к самостоятельной жизни. Ключевая метафора — каждый человек является маленьким островом и одновременно частью большой общности.

Свою заявку на участие в форме небольшого эссе или видео на тему лаборатории может прислать любой желающий. Даже если автор по каким-то причинам не сможет участвовать в лаборатории, его эссе может быть представлено в итоговой работе.

Отправляйте нам эссе (видео), если:

вам интересен театр в любых его проявлениях, и вы хотите попробовать себя на сцене;

если вы дико боитесь публичных выступлений и очень не хотите участвовать в лаборатории;

что-то делали, потому что «так делают нормальные люди/все девушки/парни»;

подвержены мнению друзей и окружающих, с трудом говорите другим нет;

отстаиваете свое право на самостоятельный взгляд, мнение, поступок.

Возможные темы эссе (видео):

«Этому человеку я сразу доверился/лась, а потом…»;

«Никогда никого не слушаю и знаю как мне поступать, это приводит к конфликтам, вот например...»;

«На Сахалине есть место, которое очень похоже на меня, сейчас я о нем расскажу (сниму видео)»;

«Я знаю, что чувствует человек, которого не приняли в компанию»;

«Однажды я понял, что нарушаю границы другого человека, вот как это было»;

Свой вариант на тему нарушения ваших или чужих границ.

Текстовые эссе и видео принимаются на почту klopasova@mail.ru с пометкой «Лаборатория "Я - Остров"» в срок до 10 июня. Все подробности об участии в лаборатории можно узнать по телефону 8-924-495-23-71.