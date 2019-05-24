Английский писатель Малкольм Девидсон познакомил островитян с философией своего творчества
Встреча с английским писателем Малкольмом Девидсоном прошла в областной библиотеке в рамках очередного заседания «Клуба разговорного английского языка». Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, на встрече с островитянами автор рассказал о своем творческом пути, прочитал стихотворения и исполнил фрагменты из мюзикла «Компания имеет значение» («Company matters») собственного сочинения.
В ходе беседы слушатели узнали, что в своих стихах Малкольм затрагивает проблемы современного общества, в частности проблему взаимоотношения поколений «отцов и детей» и поиска своего жизненного пути. Эта тема «красной нитью» проходит через цикл стихотворений сборника «Если бы я умел летать?» («If I could fly?»).
В разговоре со слушателями автор часто использовал глагол «to share» (от англ. «делиться», «разделять», «обмениваться»), что очень символично, поскольку главной ценностью в человеке он считает наличие открытого и искреннего сердца. В этом контексте писатель отметил, что жители России, а особенно сахалинцы, отличаются «необычной добротой», которая ему «очень симпатична». А сам остров вдохновил писателя на создание нескольких поэтических зарисовок.
Главной мыслью второго сборника писателя «Ты меня не видишь?» («Do you not see me») является «важность ощущения настоящего момента». По мнению автора, «в жизни, когда завтра еще не наступило, а прошлого уже нет, самая главная ценность – наслаждаться настоящим моментом во всех его проявлениях». Он также заметил, «что с возрастом, эта простая премудрость становится еще более явной, поскольку теряются многие возможности, доступные молодым».
В завершении встречи Малкольм Девидсон передал в дар библиотеке свои поэтические сборники, чтобы каждый желающий мог познакомиться с его мыслями и философией жизни, и быть может, найти в них что-то важное для себя.
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