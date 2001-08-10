Островитян зовут на семейный фестиваль
Фестиваль под открытым небом на поляне одного из отелей нашего города пройдёт уже в четвёртый раз. Уютный формат события – встреча единомышленников, где создана атмосфера свободы с интеллектом и заботой о каждом, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на центр развития личности «Вкус жизни».
В программе для детей: интерактивные программы музеев, тренинг от клуба «Бумеранг», литературные занятия «Громкие чтения», мастерская деревянных игрушек, мастерская объёмных фигур из бумаги, «Музей занимательных наук», создание групповой картины «Мы рисуем лето», конкурс чтецов стихов о лете, презентация школы современного танца, школы английского языка, творческие мастер-классы, детский книжный магазин и многое другое.
Для всех: ярмарка сахалинских мастеров (качественные товары ручной работы, по-настоящему, уникальные), магазины экологических продуктов и товаров, живая музыка (джаз, рок-н-ролл, танцевальные номера), мастер-класс по танцам для взрослых, фотозоны и фотолаборатория SlowMotion360, розыгрыш призов от партнеров.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 914 089 89 02.
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