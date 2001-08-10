Летняя площадка «Библиотека на открытом воздухе» начинает свою работу в сквере областной библиотеки с 1 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

В этом году организаторы подготовили для островитян разнообразную программу летнего досуга: творческие мастер-классы, информационные акции, интерактивные программы к знаменательным и памятным датам, викторины, настольные игры и пешеходные экскурсии по городу. Также на летней площадке появиться возможность посмотреть советские фильмы в импровизированном кинозале под открытым небом.

Для удобства горожан будут работать книжные выставки новых поступлений, периодических изданий, краеведческой литературы и тематические подборки книг.

Летняя площадка будет работать с 1 июня по 31 августа в будние дни с 11.00 до 16.00 с учетом погодных условий. Справки по телефонам 45-25-21, 45-25-28. Подробная программа на июнь размещена на сайте СахОУНБ.