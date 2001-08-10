«Русский терем» готовит для южносахалинцев новую программу

Мэр областного центра Сергей Надсадин встретился с коллективом ансамбля современной народной песни «Русский терем». Прием прошел в администрации города, поводом для него стала громкая победа коллектива на всероссийском конкурсе, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Напомним, «Русский терем», давно ставший активным участником творческой жизни областного центра, получил Гран-при всероссийского конкурса народного творчества «Солнцеворот» в категории «Профи». Он состоялся во Владивостоке и собрал десятки участников. Известная по всему миру «Ой, цветет калина» в исполнении островного ансамбля не оставила равнодушным ни соперников, ни членов профессионального жюри - впервые сахалинские артисты завоевали победу именно в этом творческом состязании. Впрочем, для ансамбля «Русский терем» это не первая масштабная награда, а новая яркая страница в истории.

Сегодня «Русский терем» - не только один из лучших коллективов области и гордость островного края. Ансамбль, активно выступающий с концертами в Японии, Корее и других странах АТР, является своего рода культурным послом Сахалина.

- Наша задача - оказывать всестороннюю поддержку таким самобытным коллективам, как ваш. Благодаря выступлениям «Русского терема» и других наших артистов на площадках различного уровня Южно-Сахалинск расширяет свои культурные связи в том числе и на международной арене, достойно заявляя о себе, - отметил в ходе встречи мэр города Сергей Надсадин. - Но самое главное - своим творчеством вы вносите посильный вклад в популяризацию народного искусства, придавая ему особый колорит, современное звучание, но при этом сохраняя душу и уникальность русской песни.

«Русский терем» был создан в 2008 году. За эти 10 с небольшим лет коллектив стал многократным призером муниципальных, областных, всероссийских и международных фестивалей. Ансамбль - постоянный участник всех городских мероприятий, в том числе благотворительных концертов.

- Нам очень комфортно работать. Нас слышат, помогают, с нами ведут открытый диалог. И, если бы не было поддержки от муниципалитета, вряд ли бы нам удалось за столь короткое время существования коллектива достичь определенных высот, которые ценят не только наши зрители, но и профессиональное сообщество, - поделился директор «Русского терема» Андрей Мельниченко.

В ближайших планах коллектива - репетиционная работа над новой программой, а также гастроли по островной земле. Совсем скоро артисты дадут концерт в Аниве. В перспективе поездка в Александровск-Сахалинский и на Курилы. А уже в конце лета жители и гости Южно-Сахалинска смогут оценить новую творческую программу коллектива.