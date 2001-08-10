Спеть о России предлагают сахалинцам
Гала-концерт областного фестиваля песен о России «Там, где сердце твоё» пройдет в Южно-Сахалинске 28 сентября. В нем принимают участие творческие коллективы, действующие на базе учреждений культуры: солисты, дуэты, трио, вокальные и фольклорные ансамбли (до 15 человек), хоры (до 25 человек) возрасте от 16 лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр народного творчества.
Участники могут предоставить свои произведения в следующих направлениях:
- «Академическое исполнение»
- «Народное исполнение и фольклор»
- «Народная песня в современной обработке»
- «Эстрадное исполнение»
- «Авторское исполнение» (барды)
Предварительный отбор пройдет по видеозаявкам, после чего организатор формирует программу Гала-концерта.
В состав жюри войдут ведущие специалисты в области песенного искусства Сахалинской области и других регионов России, преподаватели учреждений культуры, а также представители учредителя и организатора фестиваля и общественных организаций.
Участники фестиваля направляют анкеты-заявки, фонограммы до 9 сентября 2019 года в адрес организатора в напечатанном виде, заверенные подписью и печатью руководителя направляющей организации.
По результатам отбора организатор высылает участникам официальное уведомление-приглашение.
Ознакомиться с положением фестиваля можно на ocnt-sakhalin.ru
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