Спеть о России предлагают сахалинцам

Гала-концерт областного фестиваля песен о России «Там, где сердце твоё» пройдет в Южно-Сахалинске 28 сентября. В нем принимают участие творческие коллективы, действующие на базе учреждений культуры: солисты, дуэты, трио, вокальные и фольклорные ансамбли (до 15 человек), хоры (до 25 человек) возрасте от 16 лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр народного творчества.

Участники могут предоставить свои произведения в следующих направлениях:

- «Академическое исполнение»

- «Народное исполнение и фольклор»

- «Народная песня в современной обработке»

- «Эстрадное исполнение»

- «Авторское исполнение» (барды)

Предварительный отбор пройдет по видеозаявкам, после чего организатор формирует программу Гала-концерта.

В состав жюри войдут ведущие специалисты в области песенного искусства Сахалинской области и других регионов России, преподаватели учреждений культуры, а также представители учредителя и организатора фестиваля и общественных организаций.

Участники фестиваля направляют анкеты-заявки, фонограммы до 9 сентября 2019 года в адрес организатора в напечатанном виде, заверенные подписью и печатью руководителя направляющей организации.

По результатам отбора организатор высылает участникам официальное уведомление-приглашение.

Ознакомиться с положением фестиваля можно на ocnt-sakhalin.ru