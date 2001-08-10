Островитяне совершили путешествие с книгой Чехова

Первая в этом году выездная литературная экскурсия «Путешествие с книгой А.П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – Найбучи» состоялась в минувшие выходные. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей книги Чехова.

Во время путешествия участники не только «переместились» в прошлое чеховской эпохи, но и узнали о «главном богатстве Сахалина и его будущности» – периодической рыбе, посетив рыбоводный завод. Познавательно прошло время и в библиотеке имени Е.Д. Лебкова в Долинске. Гости прослушали лекцию о литераторах, писавших о Сахалине, посмотрели фильм о поэте и лесоводе Евгении Лебкове, узнали подробности его творческой биографии. Полученные знания позволили разгадать литературный кроссворд.

В самой северной точке юга Сахалина, посещённой Антоном Павловичем, бывшем военном посту Найбучи, гости получили фото у «верстового столба», собрали «всякой всячины» и научились делать памятные сувениры.

В обеде «по‐чеховски» гостей особенно впечатлили вареники с голубикой. Завершилась экскурсия посещением конюшен КСК «Граница», где произошло знакомство с главным транспортом чеховской эпохи – лошадьми.

– У меня замечательные впечатления от экскурсии. Всё спланировано хорошо. Понравилось, что конно-спортивный клуб, рыбоводный завод, создание поделок на берегу моря разбавляют весь маршрут. Все посещаемые места являются своего рода пазлами, которые соединяются в единую картину, – рассказала участница экскурсии Татьяна Саутченкова.

Записаться на выездную экскурсию можно по телефону: 8 (4242) 43–65–09, а также по электронной почте музея: museumbook@mail.ru.