Юных сахалинцев приглашают пройти путь космонавта

Первого июня, в День защиты детей музей «Остров Сахалин» приглашает юных посетителей пройти путь космонавта и познакомиться с искусством оригами. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждания.

- Дети получат в музее паспорт космонавта и отправятся в путешествие по космическим станциям. Они изучат карту звёздного неба, сделают маски инопланетян и космические значки, поиграют в «Тюк-Вах» и выполнят интеллектуальные задания. На каждой станции участникам в паспорте космонавта ставится отметка, а после прохождения всех станций каждый получит на память сувенир от музея. На занятии «Летняя поляна» ребята научатся делать бабочек и цветы из бумаги в технике оригами, а затем составят из них композицию. Все материалы предоставляются, - рассказали в музее.

Напомним, вход в музей для детей до 16 лет бесплатный. Записаться на занятия можно по телефону 43-65-09 (количество мест ограничено).