Больше ста сахалинцев отправились на работу на велосипеде
Акция «На работу на велосипеде», организованная Центром молодежных инициатив, состоялась в Южно-Сахалинске. Сегодня отказались от автотранспорта и сделали выбор в пользу здорового образа жизни более 100 горожан ,сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ЦМИ.
- Мы проводим это мероприятие уже в четвертый раз, и с каждым годом акция не теряет своей популярности среди жителей Южно-Сахалинска, - отметил директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
С 8.00 до 9.00 на пр. Мира, 229 (ТК «Янтарь»), ул. Комсомольской, 259в (ТДЦ «Столица») и Коммунистическом проспекте, 35 (Чехов-центр) работали пункты энергетической подзарядки. Первые участники появились на «пит-стопах» буквально с самого начала акции. Волонтеры приветствовали южносахалинцев, предлагали воду, шоколадные батончики, купоны со скидкой от партнеров мероприятия, а также вручали памятку о безопасном вождении велосипеда.
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