Юных горожан научат рисовать на пленэре
Городской парк приглашает юных сахалинцев постигнуть азы рисования на пленэре. Всех желающих ждут 1 июня в 11:00. Занятия пройдут на территории ЦД «Теремок» (Коммунистический пр., 2). Материалы выдаются на месте, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на парк.
Всех желающих в возрасте от 3 до 15 лет обучат основам живописи на пленэре. В ходе мероприятия участники будут изображать на холсте окрестности парка. Свои первые шедевры маленькие художники могут оставить себе на память. Во время мероприятия все работы будут от фотографированы. Фото всех солнечных работ будут выставлены в Instagram для голосования. По итогам голосования выберут лучшие картины, которые будут использованы для изготовления календарей 2020 года.
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