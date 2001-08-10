Юным островитянам расскажут о возникновении Дня России

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня России, пройдет в областной научной библиотеке. 10 июня для школьников проведут тематический урок «Моя страна – моя Россия», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Учащиеся узнают об истории возникновения праздника «День России» и символики страны. Школьникам предложат разгадать имя одного из президентов России, собрать из пазлов герб и флаг страны.

Всех участников ждут памятные призы.