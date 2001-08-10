Тихоокеанское
информационное агентство
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13:50, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Областная детская библиотека приглашает на праздник

Сахалинская областная детская библиотека приглашает юных островитян на праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. Мероприятие состоится в рамках Единого областного Дня детства «Кораблик доброты», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

1 июня в 12.00 все детские районные библиотеки муниципальных образований откроют работу праздничных площадок. Дети примут участие в творческих конкурсах, квестах, сказочных турнирах, театрализованных представлениях, танцевальных флэшмобах, большом хороводе дружбы, конкурсах рисунков на асфальте.

В областной детской библиотеке ребята познакомятся с историей праздника, международной эмблемой, примут участие в развлекательной программе. Их ждут конкурсы, подвижные игры, танцевальные минутки, мастер-классы по изготовлению бумажных корабликов с добрыми пожеланиями. На «арт-площадке» островитян ждут активные конкурсы и эстафеты. Танцевальный флэшмоб вместе со студентами 2-го курса Сахалинского колледжа искусств исполнят все желающие. На прибиблиотечной территории пройдёт экологический конкурс «Засели планету» на лучшее оформление воздушного шарика и традиционный конкурс рисунков на асфальте

Участники получат призы за участие в конкурсах.

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