Юные сахалинские художники сдали годовые контрольные работы
Сегодня в выставочном зале детской художественной школы Южно-Сахалинска прошел годовой просмотр контрольных и экзаменационных работ учащихся островных школ искусств. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СОМНЦ, это мероприятие - завершающий этап итоговой аттестации результатов освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства. Его проводит областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ).
Оценивают работу учащихся руководители и преподаватели муниципальных образовательных учреждений – ДХШ, ДШИ Сахалинской области, ведущие преподаватели сахалинского колледжа искусств, члены Союза художников России, специалисты регионального министерства культуры и областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства.
«В целом этот год у нас прошел плодотворно, - говорит директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Все выставки и конкурсы, которые мы запланировали, мы сумели реализовать в полном объеме. Даже сверх того. У нас прошли мастер-классы известного питерского преподавателя Татьяны Мищенко. Для нас это новое направление, но его мы его обязательно будем развивать потому, что дети во время таких занятий получают больше дополнительных знаний. И мы видим, что это положительно сказывается на их работах».
По итогам годового просмотра будут отобраны лучшие работы, которые представят Сахалинскую область в Токио на 50-ом Международном конкурсе детского рисунка, а также на областной отборочный этап конкурса творческих работ юных художников островного края «Музыка Чайковского в образах и красках». Список работ назовут по итогам заседания областного методического объединения преподавателей ИЗО дисциплин.
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