Южносахалинцев зовут на пешеходные экскурсии
Сотрудники областной библиотеки и участники проекта «Народный сахалинский гид» приглашают всех желающих присоединиться к пешеходным экскурсиям по интересным местам Южно-Сахалинска.
Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, в рамках экскурсионной программы с достопримечательностями островной столицы, ее историей сахалинцев и гостей региона познакомят народные экскурсоводы. Участники проекта в течение года посещали лекции историков, самостоятельно изучали краеведческую литературу и разработали собственные туристические маршруты.
Расписание ближайших пешеходных экскурсий:
- 8 июня в 11.00 – «Тоёхара глазами советских переселенцев» (экскурсовод Л.В. Алексеева);
- 15 июня в 11.00 – «Владимировка – Тоёхара – Южно-Сахалинск» (экскурсовод Г.И. Архипова);
- 22 июня в 11.00 – «В поисках главной площади» (экскурсовод Т.Ф. Тихомирова);
- 29 июня в 11.00 – «Знакомый и незнакомый Сахалин: 1643–1947 гг.» (экскурсовод Л.И. Орехова).
Продолжительность одной экскурсии составляет от 1.15 до 1.30 часов. Желающим необходимо записаться заранее по телефонам: 8 (4242) 45-25-28, 45-25-21.
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