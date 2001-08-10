Островитян обучили искусству икебана

Мастер-класс по искусству икебана и открытие фотовыставки состоялось в областном центре народного творчества. В последний майский день знакомство с традиционным японским искусством аранжировки цветов провела руководитель школы икебаны Согецу на Сахалине, флорист Александра Кудряшова. Дословно икебана - это "цветы, которые живут". Наиболее известными в Японии считаются школы Икэнобо, Охара, Согэцу. Школа Согэцу (яп. 草月 - «трава и луна») - наиболее современная, возникла в 1927 году, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ОЦНТ.

Отметим, на Сахалине искусство трансформации изгибов ветки, наклона цветка появилось еще в 2003 году. Сейчас в школе уже 86 учеников, а также открыты филиалы: Сочи, Екатеринбург, Иркутск, Рига, Москва, Владивосток.

В пятницу 20 участников узнали базовые принципы искусства икэбана. 3 основных линии - Син (небо), Сое (человек), Хикае (земля), а также дополнительные линии (дзюси), связывают всю композицию воедино. Основа - треугольник, элементы в котором не должны находиться в одной плоскости. Пропорции трех линий предопределяются размером вазы, которая может быть из любого материала: стеклянная, плетеная, деревянная, на что только хватит фантазии.

Линейный стиль флористики - это свободное пространство в пределах композиции, поэтому Александра Кудряшова сделала акцент на том, что икебану не следует делать пышной или нагроможденной. После теоретической части участники приступили к закреплению своих уникальных линий будущей композиций при помощи кензана.

Икэбана открывает каждому путь в мир прекрасного, но и потребует максимальной отдачи и усердия. В итоге получилось такие красивые, простые и скромные композиции, из которых каждая оригинальна по-своему. Благодарим всех, кто пришел и с уважением обратился к природе, как к неисчерпаемой сокровищнице прекрасного.

После мастер-класса в центре народного творчества состоялось торжественное открытие фотовыставки «Японо-Российские отношения. История в фотографиях». 69 уникальных фотографий и документов. сфокусировали внимание на многолетней истории отношений двух стран.

В фойе зрителей встречали девушки в кимоно, где выступила с приветственным концертом музыкальная группа «Garjue Lab». Зрители также любовались оформлением икебаны, символизирующей две страны. Япония – важный партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять взаимовыгодные добрососедские отношения, развивать практическое взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, но и Особую роль в продвижении двусторонних отношений играют культурные обмены.

После торжественной части все желающие смогли познакомиться с выставкой, разделенной на три тематических главы:

Первая - «Знакомство» показывает зарождение двусторонних отношений, приход российской официальной миссии в Японию и контакты между императорскими семьями обеих стран. НА «Конфликт, сотрудничество, война» - вторая глава, она посвящена русско-японской и Второй мировой войнам. Третья часть, «Развитие связей в послевоенный период» иллюстрирует развитие и становление обменов Японии и СССР в сферах науки, экономики, спорта и многих других с послевоенных лет до нашего времени.

Российско-японские отношения имеют многолетнюю историю, но несмотря на это жители стран все еще мало знают друг о друге. Данная фотовыставка открыта до 23 июня.