Горожан приглашают на концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра
Южно-Сахалинский камерный оркестр закрывает юбилейный, двадцатый концертный сезон. Завтра, 4 июня в Международном театральном центре имени А.П. Чехова пройдет большой концерт, программа которого практически полностью состоит из премьер. Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, главным гостем события станет виолончелист с мировым именем Нарек Ахназарян.
В преддверии мероприятия художественный руководитель и главный дирижер городского камерного оркестра Тигран Ахназарян встретился с островными журналистами, чтобы подвести предварительные итоги сезона и поделиться секретами предстоящего концерта.
- Это был потрясающий, насыщенный сезон. Мы опробовали много новых форм, в том числе применение мультимедийных технологий, позволяющих сочетать музыку с другими видами искусства. И как результат - растет аудитория оркестра, появляются новые творческие тандемы, мы готовим еще много сюрпризов для наших слушателей, - подводит итоги сезона Тигран Ахназарян.
Один из таких сюрпризов - приезд на Сахалин брата Тиграна Ахназаряна. Нарек Ахназарян - знаменитый виолончелист, заслуженный артист Армении, победитель и золотой медалист престижного международного конкурса классической музыки им. П. И. Чайковского. Маэстро выступает с известнейшими оркестрами мира, включая Лондонский симфонический и филармонический оркестры, симфонический оркестр Мариинского театра, Филармонический оркестр Ла Скала, Национальный оркестр Капитолия Тулузы и ряд других. В плотном концертном графике музыкант нашел возможность для творческого подарка сахалинцам - волшебного звучания виолончели в составе городского камерного оркестра.
На закрытии сезона слушателей ждут произведения Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ильича Чайковского, Александра Константиновича Глазунова, Сергея Васильевича Рахманинова. Зрителей также ждет особый сюрприз - мировая премьера. Оркестр исполнит новую композицию, созданную специально для коллектива выдающимся итальянским виолончелистом и композитором Джованни Соллима.
Тигран Ахназарян также рассказал, что в сентябре в Австрии был записан альбом, в который вошла практически вся антология русской виолончельной классической музыки. До выхода в свет сахалинцы первыми услышат произведения с этого диска, в том числе, премьеру от Джованни Соллима.
Завтра, 4 июня в Чехов-центре с 13.00 до 14.00 пройдет открытая генеральная репетиция, где учащиеся музыкальных школ и преданные поклонники смогут понаблюдать за работой мастеров.
Как отметил Тигран Ахназарян, сегодня камерный оркестр Южно-Сахалинска знают не только в России - островитянам выпала честь представлять страну на фестивале русской музыки «Большой» известного режиссера Э. Кустурицы, который пройдет в июле в Сербии. К составу нашего коллектива присоединятся ведущие музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга - выступление сводного оркестра станет главным украшением церемонии закрытия фестиваля.
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