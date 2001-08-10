День рождения Александра Пушкина отметят в музее "Остров Сахалин"
Музей книги «Остров Сахалин» приглашает отпраздновать день рождения Александра Серегеевича Пушкина чтением его произведений. Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, рядом с памятником книге А.П. Чехова «Остров Сахалин» будет организована площадка, где все желающие смогут попробовать свои силы в выразительном чтении. В помощь выступающим будут предоставлены карточки со стихами. Десять первых участников, которые прочитают стихи наизусть от начала до конца, получат сувениры от музея.
Расписание мероприятий:
12:00 – Чтение стихов Пушкина. К участию приглашаются все желающие. Знание стихов наизусть приветствуется, однако участники могут их распечатать;
14:00 – Мастер-класс «Золотая рыбка». Участники создадут из пайеток главную героиню одноимённой сказки Пушкина. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено;
15:00 – Мастер-класс «Алхимия творчества». Начинающие художники узнают об истории и создании натуральных красок из пищевых ингредиентов. Затем они раскрасят учёного кота из сказки Александра Сергеевича. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено;
16:00 – Лекция «Мифы о Пушкине». Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с именем великого русского поэта и писателя.
Вход на мероприятия бесплатный. Телефон для записи: 43 65 09.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?