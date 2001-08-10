Музей книги «Остров Сахалин» приглашает отпраздновать день рождения Александра Серегеевича Пушкина чтением его произведений. Как рассказали ТИА "Острова" в учреждении, рядом с памятником книге А.П. Чехова «Остров Сахалин» будет организована площадка, где все желающие смогут попробовать свои силы в выразительном чтении. В помощь выступающим будут предоставлены карточки со стихами. Десять первых участников, которые прочитают стихи наизусть от начала до конца, получат сувениры от музея.

Расписание мероприятий:

12:00 – Чтение стихов Пушкина. К участию приглашаются все желающие. Знание стихов наизусть приветствуется, однако участники могут их распечатать;

14:00 – Мастер-класс «Золотая рыбка». Участники создадут из пайеток главную героиню одноимённой сказки Пушкина. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено;

15:00 – Мастер-класс «Алхимия творчества». Начинающие художники узнают об истории и создании натуральных красок из пищевых ингредиентов. Затем они раскрасят учёного кота из сказки Александра Сергеевича. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено;

16:00 – Лекция «Мифы о Пушкине». Существует множество мифов и легенд о Пушкине, связанных с его родословной, донжуанством, дуэлью, смертью и другими событиями жизни. На лекции вы узнаете о наиболее распространённых мифах, связанных с именем великого русского поэта и писателя.

Вход на мероприятия бесплатный. Телефон для записи: 43 65 09.