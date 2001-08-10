День защиты детей отметили в областной библиотеке
Праздничное мероприятие по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» устроили для детей в областной библиотеке 1 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Открыл праздник музыкально-поэтический концерт в исполнении учащихся южно-сахалинской центральной детской музыкальной школы: Вероники Юрченко, Гордея Крамаренко и Анастасии Толстовой. Юные артисты исполнили весёлые, летние песни: «Буратино», «Самая счастливая», «Sunny day» («Солнечный день»), «Весёлый поросёнок», «Птица певчая» и другие.
Прозвучали стихотворные произведения в исполнении воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества – Амиры Мамедовой и Марии Сосипатровой. Сюрпризом для маленьких гостей библиотеки стало выступление фокусника Максима и призовая викторина «Наш любимый Буратино».
Праздник детства продолжился на разных творческих площадках. Ребята участвовали в викторине «Знатоки театра», тренировались в искусстве создания фигурок из воздушных шаров и учились расписывать камни с помощью капиллярных ручек. Для любителей живописи состоялись мастер-классы по интуитивному рисованию и созданию пластилиновой картины, для рукодельников прошел мастер-класс по изготовлению книжных закладок в технике квиллинг. Всем юным участникам праздника вручили сувенирные подарки от СахОУНБ.
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