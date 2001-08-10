Более 30 сахалинцев приняли участие в конкурсе игровых программ

Областной конкурс игровых программ «Игры нашего двора» состоялся в парке им. Гагарина. В минувшие выходные на площадке картодрома были установлены надувные сказочные фигуры, модульные домики, каждый из пришедших мог попробовать сделать гигантские мыльные пузыри. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на парк.

В конкурсе о себе заявили 36 участников из Анивского, Долинского, Корсаковского, Курильского, Тымовского, Углегорского, Холмского округа и конечно же города Южно-Сахалинск. Они провели 11 игровых программ, в которых дети с удовольствием играли в: море волнуется раз, съедобное-не съедобное, тише едешь-дальше будешь, горячо-холодно, вышибалы, рыбак и рыбки, колечко, третий лишний и многие другие игры.

Выступления оценивали:

- Заведующая культмассовым отделом Городского Парка культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина- Валентина Алиевна Романова

- Директор Сахалинского колледжа искусств – Андрей Сергеевич Костин

- Председатель жюри- Театральный режиссёр, режиссёр-постановщик игровых программ, победитель фестивалей и конкурсов интерактивного направления- Александр Владимирович Загрунский г. Москва.

Конкурсанты активно привлекали к действию и родителей. Сахалинцам показали ролик о здоровом образе жизни, приуроченный ко Дню защиты детей о том. Кроме того, в рамках конкурса «Игры нашего двора» с 3-5 июня в областном центре народного творчества проходит мастер-класс практикум А. В. Загрунского. По его окончанию будут выданы сертификаты.