Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2019
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12:10, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут на "прогулки с Пушкиным"

Областная библиотека приглашает отпраздновать 220-летие со дня рождения великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. В четверг, 6 июня на территории СахОУНБ пройдет литературный квест «Прогулки с А.С. Пушкиным» для школьников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Начнется празднование в 11.00 с обзора выставки, посвященной классику. Затем юные сахалинцы отправятся в путешествие по станциям, на которых командам предстоит выполнить задания и набрать баллы. Среди них: викторина по сказкам А.С. Пушкина, творческие конкурсы, сбор пазлов на скорость и многое другое.

Участников ждут памятные сувениры.

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