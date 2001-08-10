Областная библиотека приглашает отпраздновать 220-летие со дня рождения великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. В четверг, 6 июня на территории СахОУНБ пройдет литературный квест «Прогулки с А.С. Пушкиным» для школьников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Начнется празднование в 11.00 с обзора выставки, посвященной классику. Затем юные сахалинцы отправятся в путешествие по станциям, на которых командам предстоит выполнить задания и набрать баллы. Среди них: викторина по сказкам А.С. Пушкина, творческие конкурсы, сбор пазлов на скорость и многое другое.

Участников ждут памятные сувениры.