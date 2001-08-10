«Мечта» и «Этнос» отправятся на японский фестиваль

Делегация Сахалинской области отправится в Саппоро (Япония), где в 28-й раз состоится международный фестиваль "Есакой Соран". В нем примут участие 15 стран и 280 коллективов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Островной регион представят воспитанники детского хореографического центра "Мечта" и вокального коллектива из школы искусств "Этнос". Ребятам уже изготовили костюмы, выбрали репертуар.

- Ребята будут танцевать под живое исполнение. Это эксперимент. Думаю, что интересно получится. В программу вошли несколько номеров из русско-народного творчества и современной хореографии, - поделился директор "Мечты" Павел Колпаков.

Любава Лескина никогда не выступала на международных фестивалях. Девочка очень переживает и постоянно прокручивает в олове свое выступление.

- Мы представим непрерывный русский народный танец "Деревня". Сложность в том, что в нем очень много движений. Поэтому я постоянно думаю о том, чтобы не ошибиться. На нас лежит большая ответственность, - поделилась Любава.

В рамках фестиваля состоится посещение городов Японии пострадавших от землетрясения. В них творческая молодежь выступит с концертами и пообщается со сверстниками.

Поездка островитян реализуется региональным агентством по делам молодёжи в рамках молодежных обменов между Россией и Японией. Фестиваль "Ёсакой Соран" - одно из самых крупных танцевальных мероприятий в Стране восходящего солнца. Первый его этап проходит в каждой префектуре, на второй - финальный - в Саппоро, куда съезжаются лучшие танцоры со всего мира.