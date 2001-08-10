Островитян приглашают к участию в "Родной речи"
Ассоциация музеев Сахалинской области и музей книги Чехова «Остров Сахалин» при поддержке регионального правительства объявляют о начале приёма заявок для участия в детско-юношеской конференции «Родная речь» среди коренных малочисленных народов Севера, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.
В течении трёх дней после поступления заявки участникам будут предоставлены словари, лингвистические материалы, а также фрагменты книг А.П. Чехова и Е.А. Крейновича для подстрочного перевода на родной язык. За несколько дней до начала конференции состоится консультирование участников приглашёнными экспертами, специалистами, носителями языка. Вторая Региональная детско-юношеская конференция «Родная речь» пройдёт в ноябре в музее «Остров Сахалин».
Для участия в конференции приглашаются все желающие в возрасте до 25 лет.
Заявки принимаются в виде анкеты до 1 октября по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 104, или по e-mail: firsova_sakhmus@mail.ru
Информационное письмо и анкету можно скачать на сайте музея http://chekhov-book-museum.ru/news/post/1119/
Справки по тел.: 84242436636, 89242805744.
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